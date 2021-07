Suning | controllo ad Alibaba | Xiaomi e al partito comunista

Advertising

capuanogio : #Suning, ora comanda Alibaba con il governo che hanno tolto a #Zhang il controllo dell'attività principale del grup… - sportmediaset : #Alibaba prenderà il controllo di Suning: l'Inter resta in attesa. #SportMediaset - Lucaaffigi : RT @capuanogio: #Suning, ora comanda Alibaba con il governo che hanno tolto a #Zhang il controllo dell'attività principale del gruppo. L'#I… - GianniIglesias : RT @capuanogio: #Suning, ora comanda Alibaba con il governo che hanno tolto a #Zhang il controllo dell'attività principale del gruppo. L'#I… - Vittoriog82 : RT @capuanogio: #Suning, ora comanda Alibaba con il governo che hanno tolto a #Zhang il controllo dell'attività principale del gruppo. L'#I… -

Ultime Notizie dalla rete : Suning controllo

... la famiglia Zhang , che ha fondatonel 1990 e aveva circa il 35% del capitale, perde ildel gruppo di elettronica al consumo quotato alla Borsa di Shenzhen. Un fondo del governo ...L'allarme del Corriere della Sera fa infuriare i tifosi dell'Inter. Il quotidiano milanese scrive che all'interno del gruppoora ilnon sia più di Zhang . In realtà la situazione è ben più complesso visto che Alibaba ha preso ildel 17% (insieme a Xiaomi ) di.com e non di tutto il gruppo. ...Al quale si aggiunge un’importante influenza del governo cinese. C’è da specificare, però che Suning.com non controlla l’Inter, la cui proprietà fa capo a un’altra holding. Il club nerazzurro fa capo ...Si tratta di un'operazione da 1.4 miliardi di dollari con la quale Jindong Zhang, presidente e fondatore di Suning, perde il controllo del gruppo. Il principale azionista è ora Alibaba che ha il 20% ...