Spari in Viale Italia, il Prefetto: “La movida non c’entra, ma servono più controlli” (Di mercoledì 7 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Il Prefetto di Avellino Paola Spena ha coordinato, questa mattina, la riunione del Comitato Provinciale di Ordine e Sicurezza Pubblica, con l’intervento del Questore e dei vertici provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, e alla presenza, altresì, del Sindaco di Avellino e del rappresentante della Provincia. Nel corso della riunione sono stati confermati e ulteriormente potenziati i dispositivi di controllo del territorio particolarmente incentrati sulle ore serali e notturne, anche a seguito della piena ripresa delle attività economiche e sociali conseguente all’attenuarsi del regime di restrizioni previsto ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 7 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Ildi Avellino Paola Spena ha coordinato, questa mattina, la riunione del Comitato Provinciale di Ordine e Sicurezza Pubblica, con l’intervento del Questore e dei vertici provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, e alla presenza, altresì, del Sindaco di Avellino e del rappresentante della Provincia. Nel corso della riunione sono stati confermati e ulteriormente potenziati i dispositivi di controllo del territorio particolarmente incentrati sulle ore serali e notturne, anche a seguito della piena ripresa delle attività economiche e sociali conseguente all’attenuarsi del regime di restrizioni previsto ...

