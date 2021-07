Roma, una gnoccheria tra terrazzine ed ex alcove riadattate a salette e l'estro di due chef: è la nuova vita di 'Giulia Restaurant' (Di mercoledì 7 luglio 2021) Un misterioso spazio su più livelli nel cuore di Roma prende forma come una inaspettata 'matrioska' del gusto , dove concedersi un pasto all'insegna di una cucina intrigante dai sapori essenziali e ... Leggi su leggo (Di mercoledì 7 luglio 2021) Un misterioso spazio su più livelli nel cuore diprende forma come una inaspettata 'matrioska' del gusto , dove concedersi un pasto all'insegna di una cucina intrigante dai sapori essenziali e ...

Advertising

matteosalvinimi : ...dovrà tornare a splendere. Vogliamo una città bella, pulita e vivibile, mentre negli ultimi anni (come certifica… - gualtierieurope : Con @nzingaretti siamo una squadra, faremo insieme la campagna elettorale e poi insieme governeremo la rinascita di… - Giorgiolaporta : La #Raggi che parla di #cupoladelColosseo cosa ha potuto scrivere per 5 anni nelle delibere della città? Ho i brivi… - Roma_Cristiana : RT @Giuseppe_alari: @JacopoVeneziani @Luciano39420470 Che Fantasia costruire un Santuario dentro una Roccia che Non crolla Mai.Questo Santu… - baratto_m : RT @formichenews: Merkel, Xi e Macron. Se una telefonata (non) allunga la vita Ne parlano @thorstenbenner (@GPPi) e @RHFontaine (@CNASdc).… -