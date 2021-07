Ocon cerca risposte e modifiche ad Alpine | Distacco troppo grande da Alonsoo

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Urgono cambiamenti, per dare un segno diverso a una "rischiosa" serie di risultati negativi in qualifica, che da due Gran Premi vedono Estebaneliminato in Q1 . Da un avvio di campionato nel ...

C'è qualcosa in più del normale riadattarsi di Fernando alla Formula 1 e al comportamento della A521, nell'arretramento registrato da. L'editoriale del direttore: Carica Red Bull su una Mercedes ...16.19 : Alonsoun punto dove attaccare Russell, mentre Perez si sta avvicinando a Hamilton, e ... 15.04 : Incidente died entra subito in pista la safety car. 15.03 : Verstappen difende la ...Le due qualifiche in Austria sono state molto negative per Esteban in confronto al rendimento di Alonso, superiore in qualifica già dal GP di Baku. Verso Silverstone si va con la possibilità di un cam ...[ Spielberg, Austria ] - Una vittoria per certi versi alquanto semplice quella di Max Verstappen, la sua terza consecutiva, la seconda nelle due gare sul circuito di Spielberg. A podio anche Valtteri ...