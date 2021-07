Non solo il prof di Biella. Tutti i casi di "non correlazione" tra morte e AstraZeneca (Di mercoledì 7 luglio 2021) Non c’è alcuna “causalità giuridicamente rilevante” tra la somministrazione del vaccino AstraZeneca e la morte di Sandro Tognatti, il docente di musica 57enne di Cossato, deceduto a marzo in seguito alla prima dose del vaccino e la cui scomparsa aveva portato al ritiro di un lotto del vaccino. Lo ha stabilito la procura di Biella dopo aver disposto una consulenza tecnica collegiale. Il caso del professore non è l’unico in cui un decesso, inizialmente attribuito al vaccino, si sia poi rivelato imputabile ad altre cause. Se per alcune morti le indagini sono ancora in corso, per altre la giustizia si è già pronunciata. I Pm ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 7 luglio 2021) Non c’è alcuna “causalità giuridicamente rilevante” tra la somministrazione del vaccinoe ladi Sandro Tognatti, il docente di musica 57enne di Cossato, deceduto a marzo in seguito alla prima dose del vaccino e la cui scomparsa aveva portato al ritiro di un lotto del vaccino. Lo ha stabilito la procura didopo aver disposto una consulenza tecnica collegiale. Il caso delessore non è l’unico in cui un decesso, inizialmente attribuito al vaccino, si sia poi rivelato imputabile ad altre cause. Se per alcune morti le indagini sono ancora in corso, per altre la giustizia si è già pronunciata. I Pm ...

