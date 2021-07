“Non andrà in onda”. Reazione a Catena, il pubblico incredulo. La scelta dei vertici Rai (Di mercoledì 7 luglio 2021) Sarà un pomeriggio un po’ scombinato quello di oggi mercoledì 7 luglio su Rai1. Una buona causa tuttavia fa impazzire un po’ i palinsesti della prima rete. Il motivo? La veglia di Raffaella Carrà, la nota soubrette che ha rivoluzionato la tv per come la intendiamo oggi. Tanto per cominciare, per ricordare la Carrà, ci sarà un’edizione speciale del TG1 che seguirà in diretta il corteo funebre che porterà il feretro di Raffaella dalla sua abitazione alla camera ardente allestita al Campidoglio a Roma. Il corteo sarà seguito e documentato anche da Gianluca Semprini e Roberta Capua a Estate in diretta, i quali faranno compagnia ai telespettatori eccezionalmente fino al TG1 delle 20.00. Qui ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 7 luglio 2021) Sarà un pomeriggio un po’ scombinato quello di oggi mercoledì 7 luglio su Rai1. Una buona causa tuttavia fa impazzire un po’ i palinsesti della prima rete. Il motivo? La veglia di Raffaella Carrà, la nota soubrette che ha rivoluzionato la tv per come la intendiamo oggi. Tanto per cominciare, per ricordare la Carrà, ci sarà un’edizione speciale del TG1 che seguirà in diretta il corteo funebre che porterà il feretro di Raffaella dalla sua abitazione alla camera ardente allestita al Campidoglio a Roma. Il corteo sarà seguito e documentato anche da Gianluca Semprini e Roberta Capua a Estate in diretta, i quali faranno compagnia ai telespettatori eccezionalmente fino al TG1 delle 20.00. Qui ...

Advertising

lauraboldrini : Il #DdlZan andrà in Aula, al Senato, il 13 luglio. Finalmente! Se la stessa maggioranza che ha votato il ddl alla… - _Techetechete : Grazie #RaffaellaCarrà. Per noi sei e sempre sarai una stella che non smette di brillare. ?? Stasera, #5luglio, su… - lorepregliasco : Vedremo come andrà a finire, ma che la sovraesposizione e la polarizzazione politica (anche a opera di influencer)… - DanaCristina : RT @fabianadagosti4: Kiraz ??Che Esplosione di Emozioni avrà la nostra Ciliegina. La prima reazione sarà quella di scappare, di non credere… - Raindog2541 : E Sì... adesso la solita storiella, certo, per voi che vivete o andate la e qua...chi nella Grande Mela non andrà m… -

Ultime Notizie dalla rete : Non andrà Ecco i magnifici trucchi per pulire la griglia del barbecue in modo salutare Poi, dopo la grigliata se non si ha voglia di pulirla, basta immergerla in acqua per tutta la sera e il giorno successivo lo sporco andrà subito via. 4 rimedi casalinghi Per pulire la griglia è ...

Dal Consiglio Valle semaforo verde all'apertura di una cava tra Nus e Quart Non è una speculazione perché la quantità di materiale sarà limitata e questa cava non andrà a creare grandi sconvolgimenti in quell'area; inoltre, sarà previsto un recupero ambientale al suo termine'...

Inter, Joao Mario non andrà in ritiro. Benfica sempre vicino Webmagazine24 Poi, dopo la grigliata sesi ha voglia di pulirla, basta immergerla in acqua per tutta la sera e il giorno successivo lo sporcosubito via. 4 rimedi casalinghi Per pulire la griglia è ...è una speculazione perché la quantità di materiale sarà limitata e questa cavaa creare grandi sconvolgimenti in quell'area; inoltre, sarà previsto un recupero ambientale al suo termine'...