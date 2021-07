LIVE Berrettini-Auger-Aliassime 6-3 5-7 6-5, Wimbledon 2021 in DIRETTA: fasi delicatissime di terzo set (Di mercoledì 7 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 GRANDE RISPOSTA DI Berrettini! C’è l’errore di dritto di Auger-Aliassime! 6-5. Due comodini di dritto e Berrettini esce in qualche modo anche da questa situazione. Rimane avanti il romano in questo terzo set ricco di tensione. A-40 IL TAGLIO DI Berrettini SUL ROVESCIO! Trae in inganno il dritto di Auger-Aliassime. 40-40 Indecisione per Berrettini dopo al servizio, rimane in campo la palla e il canadese ne approfitta aggredendo. 40-30 CHE ERRORE DI ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-15 GRANDE RISPOSTA DI! C’è l’errore di dritto di! 6-5. Due comodini di dritto eesce in qualche modo anche da questa situazione. Rimane avanti il romano in questoset ricco di tensione. A-40 IL TAGLIO DISUL ROVESCIO! Trae in inganno il dritto di. 40-40 Indecisione perdopo al servizio, rimane in campo la palla e il canadese ne approfitta aggredendo. 40-30 CHE ERRORE DI ...

