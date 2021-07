Italia-Spagna, una steward confonde Leonardo Bonucci per un tifoso e lo rimanda in tribuna: il video sta facendo il giro del web (Di mercoledì 7 luglio 2021) Divertentissima gaffe, ieri, per una steward che, dopo la fine della partita Italia-Spagna, ha scambiato Leonardo Bonucci per un tifoso che voleva invadere il campo. Ma procediamo con ordine. Dopo la clamorosa e sofferta vittoria ai calci di rigore contro la Spagna, i giocatori dell’Italia, come dopo ogni partita, sono corsi a salutare e a festeggiare con i tifosi seduti sugli spalti. Diversi di loro sono soliti gettarsi in mezzo alla mischia e così è stato anche per Leonardo Bonucci. Quando, però, il difensore della ... Leggi su trashblog (Di mercoledì 7 luglio 2021) Divertentissima gaffe, ieri, per unache, dopo la fine della partita, ha scambiatoper unche voleva invadere il campo. Ma procediamo con ordine. Dopo la clamorosa e sofferta vittoria ai calci di rigore contro la, i giocatori dell’, come dopo ogni partita, sono corsi a salutare e a festeggiare con i tifosi seduti sugli spalti. Diversi di loro sono soliti gettarsi in mezzo alla mischia e così è stato anche per. Quando, però, il difensore della ...

