Inghilterra-Danimarca, Grand Hotel o Diana? La tv del 7 luglio (Di mercoledì 7 luglio 2021) Per la prima serata in tv,mercoledì 7 luglio su RaiUno alle 20.30 verrà trasmessa la partita di calcio tra Inghilterra e Danimarca, valida per le semifinali degli europei Euro 2020. Su RaiTre alle 21.20 l’appuntamento è con “Chi l’ha visto?”, condotto da Federica Sciarelli. Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.20 con “Zona bianca”, condotto da Giuseppe Brindisi. Su Canale5 alle 21.20 andrà in onda la fiction “Grand Hotel – Intrighi e passioni”. Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “La doppia vita di mio marito”; su Italia1 alle 21.20 “Hunger Games – Il canto della ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 7 luglio 2021) Per la prima serata in tv,mercoledì 7su RaiUno alle 20.30 verrà trasmessa la partita di calcio tra, valida per le semifinali degli europei Euro 2020. Su RaiTre alle 21.20 l’appuntamento è con “Chi l’ha visto?”, condotto da Federica Sciarelli. Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.20 con “Zona bianca”, condotto da Giuseppe Brindisi. Su Canale5 alle 21.20 andrà in onda la fiction “– Intrighi e passioni”. Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “La doppia vita di mio marito”; su Italia1 alle 21.20 “Hunger Games – Il canto della ...

CB_Ignoranza : Sarà una fra Inghilterra e Danimarca ad affrontare la Spagna in finale di Euro 2020 ?? #ENGUKR #Inghilterra… - curiosityliz : RT @Andunedhel: Dramma #PD:uscita Germania,Francia e Spagna,in finale contro l'Italia o Danimarca così anti-migranti che Salvini sembra la… - vivere_almeglio : RT @tg2rai: #EURO2020 Nella semifinale di Wembley, l'Italia batte la Spagna 5-3 dopo i rigori, e vola in finale. Decisivo quello di Jorgi… - tg2rai : #EURO2020 Nella semifinale di Wembley, l'Italia batte la Spagna 5-3 dopo i rigori, e vola in finale. Decisivo que… - zazoomblog : Inghilterra e Danimarca hanno le narrazioni più emozionanti di Euro 2020 - #Inghilterra #Danimarca #hanno -