I fatti di Santa Maria Capua Vetere rivelano un problema di fondo sulle violenze in carcere (Di mercoledì 7 luglio 2021) Davanti alle immagini vergognose e drammatiche delle violenze da parte della polizia penitenziaria nel carcere di Santa Maria Capua Vetere è stato giustamente detto da più parti che, sotteso ai temi della prevenzione e della repressione degli abusi nelle carceri, vi è un problema culturale di fondo che l'Italia si porta dietro da decenni. Fino a quando le istituzioni non daranno in maniera univoca, senza divisioni interne e senza tentennamenti, un messaggio chiaro contro ogni uso illecito della forza da parte di funzionari dello Stato; fino a quando i ...

Agenzia_Ansa : FLASH | 'Le foto e le immagini viste sono solo una parte, quelle più raccapriccianti ce le ha solo la Procura'. Cos… - StefanoFeltri : +++ ESCLUSIVO: Violenza nel carcere di Santa Maria Capua Vetere: ecco i video del pestaggio dei poliziotti sui carc… - Mov5Stelle : Sui giornali di oggi si leggono alcuni titoli e ricostruzioni totalmente falsi sui gravissimi fatti di Santa Maria… - ilfattoblog : I fatti di Santa Maria Capua Vetere rivelano un problema di fondo sulle violenze in carcere - Anto_Ella77 : i video della mattanza a Santa Maria Capua Vetere sono fatti saputi e risputi non c'era bisogno di un video per cap… -