Graduatorie ATA 24 mesi, per scelta sedi allegato G c’è tempo fino al 9 luglio (Di mercoledì 7 luglio 2021) fino a venerdì 9 luglio 2021 è possibile compilare l'allegato G per la scelta sedi ATA prima fascia. L’allegato è disponibile su Polis Istanze online per coloro che hanno presentato domanda entro il 14 maggio. Di seguito le istruzioni per la compilazione con la guida del ministero dell'Istruzione L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 7 luglio 2021)a venerdì 92021 è possibile compilare l'G per laATA prima fascia. L’è disponibile su Polis Istanze online per coloro che hanno presentato domanda entro il 14 maggio. Di seguito le istruzioni per la compilazione con la guida del ministero dell'Istruzione L'articolo .

