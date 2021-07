Google rilascia le patch di sicurezza Android di luglio per i Pixel | DownloadHDblog.it (Di mercoledì 7 luglio 2021) Google ha rilasciato le patch di luglio per gli smartphone Pixel attualmente supportati, ovvero Pixel 3, 3 XL, 3a, 3a XL, 4, 4 XL, 4a, 4a 5G e 5. Gli aggiornamenti non introducono nuove…Read More L'articolo Google rilascia le patch di sicurezza Android di luglio per i Pixel DownloadHDblog.it proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di mercoledì 7 luglio 2021)hato lediper gli smartphoneattualmente supportati, ovvero3, 3 XL, 3a, 3a XL, 4, 4 XL, 4a, 4a 5G e 5. Gli aggiornamenti non introducono nuove…Read More L'articololedidiper i.it proviene da HelpMeTech.

Advertising

Asgard_Hydra : Google rilascia le patch di sicurezza Android di luglio per i Pixel | Download - - cellicom : Google rilascia le patch di luglio per i Pixel: novità e download - HDblog : Google rilascia le patch di sicurezza Android di luglio per i Pixel | Download - zazoomblog : Google rilascia le patch di luglio per i Pixel: novità e download - #Google #rilascia #patch #luglio - TuttoAndroid : Google rilascia le patch di luglio per i Pixel: novità e download -