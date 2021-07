Fu la pm minorile del caso Ruby, l’ex magistrata Annamaria Fiorillo si candida al consiglio comunale di Gallarate (Varese) (Di mercoledì 7 luglio 2021) Annamaria Fiorillo era la pm minorile che la sera tra il 27 e il 29 maggio del 2010 fu contattata dalla Questura di Milano i cui agenti di una Volante avevano portato negli uffici di via Fatebenefratelli una ragazzina marocchina dopo una lite per strada. La magistrata si era opposta all’affidamento di Karima el Mahrough all’allora consigliera regionale Nicole Minetti mentre da Parigi l’allora premier Silvio Berlusconi (poi assolto da tutte le accuse) chiamava il capo di gabinetto per informare che quella ragazzina, vestita con abiti succinti e con una gran quantità di denaro contante, era la nipote dell’allora presidente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 luglio 2021)era la pmche la sera tra il 27 e il 29 maggio del 2010 fu contattata dalla Questura di Milano i cui agenti di una Volante avevano portato negli uffici di via Fatebenefratelli una ragazzina marocchina dopo una lite per strada. Lasi era opposta all’affidamento di Karima el Mahrough all’allora consigliera regionale Nicole Minetti mentre da Parigi l’allora premier Silvio Berlusconi (poi assolto da tutte le accuse) chiamava il capo di gabinetto per informare che quella ragazzina, vestita con abiti succinti e con una gran quantità di denaro contante, era la nipote dell’allora presidente ...

