FI | Gasparri | troppe insufficienze | Giunta Raggi deludente

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Roma – “Non si possono non rilevare le moltedi Roma nell’ultimo quinquennio, il vento che doveva cambiare e il rinnovamento non ci sono stati. È stata una consiliatura molto complessa per tutti, ma sul piano fattuale l’andamento dellaè stato decisamente”. Lo ha detto il senatore e coordinatore romano di Forza Italia, Maurizio, intervenendo in Assemblea capitolina in occasione del rapporto di fine consiliatura dell’Aula in corso in Campidoglio.