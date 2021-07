Feltri punge Sallusti | sulla Meloni sbaglia Giorgia deve parlare con i giornaloni | non solo con la destra

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 7 luglio 2021) In un editoriale su Libero, Vittoriospiega ai suoi lettori perché ha scelto di iscriversi a Fratelli d’Italia e di candidarsi come capolista a Milano. “Confesso ai lettori di Libero – scrive – di avere sempre avuto una spiccata simpatia e ammirazione per, della quale sono diventato un sostenitore. Lei è brava, condivido le sue opinioni improntate a coerenza e sincerità. Pertanto non ho resistito alla tentazione di accettare la sua offerta che mi lusinga e mi onora. Non ci sono retroscena da raccontare, mi limito a dire che spero di essere utile alla causa procurando qualche voto in più all’unica ...