Federer | un triste k o Cede a Hurkacz incassando un 6 - 0 terribile nel terzo set

Il pensiero viene da solo: che sia stata l'ultima di Federer nel giardino di casa, l'erba di Wimbledon? Il pubblico sul centrale sembra consapevole, malinconico, triste. Roger, 40 anni tra un mese (e ...

MatteoBilli72 : RT @antogar78: Un brutto #Federer viene demolito da #Hurkacz nel suo giardino di casa. È triste, ma il tempo passa anche per i fenomeni. E… - FedeCocchi : Un giorno triste per #Federer che cede a #Hurkacz e subisce il primo 6-0 della sua storia a #Wimbledon Mirka disap… - fra_sessa : #Federer e un'uscita di scena dolorosa. #Wimbledon @Gazzetta_it - FBusbani : RT @antogar78: Un brutto #Federer viene demolito da #Hurkacz nel suo giardino di casa. È triste, ma il tempo passa anche per i fenomeni. E… - alessio_morra : #Federer saluta #Wimbledon che tristezza, #Hurkacz ha il triste ruolo, suo malgrado, di ammazza sogni. -