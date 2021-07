Energia, Besseghini: “Bollette? Evoluzione simile nel brevissimo ma presto per fare previsioni” (Di mercoledì 7 luglio 2021) “Se guardiamo il trend di questo momento c’è un trend di segnale sul costo della materia prima gas e l’instabilità del costo della Co2 che lascia intravedere un’Evoluzione ancora simile nel brevissimo termine ma è anche vero che le sollecitazioni che ci sono sui mercati sono estremamente variabili e quindi fare previsioni oggi sarebbe un azzardo che non avrebbe fondamento reale. I forward li vediamo tutti e sono abbastanza stabilmente allineati verso l’alto”. Ad affermarlo è il presidente dell’Arera, Stefano Besseghini nel corso della presentazione del piano di sviluppo 2021 di Terna ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 7 luglio 2021) “Se guardiamo il trend di questo momento c’è un trend di segnale sul costo della materia prima gas e l’instabilità del costo della Co2 che lascia intravedere un’ancoraneltermine ma è anche vero che le sollecitazioni che ci sono sui mercati sono estremamente variabili e quindioggi sarebbe un azzardo che non avrebbe fondamento reale. I forward li vediamo tutti e sono abbastanza stabilmente allineati verso l’alto”. Ad affermarlo è il presidente dell’Arera, Stefanonel corso della presentazione del piano di sviluppo 2021 di Terna ...

Ultime Notizie dalla rete : Energia Besseghini Piano Terna, Besseghini (ARERA): "Occasione di riflessione che offre visione futuro" Il Piano di sviluppo decennale di Terna rappresenta un'occasione di riflessione". Lo ha detto Stefano Besseghini, Presidente di ARERA, l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, aggiungendo che si ratta di una "lettura che ci proietta in una visione di futuro che comprende due elementi ...

