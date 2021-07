Emergenza scorte, Figliuolo ci ripensa ancora: “Sì a Astrazeneca per gli under 60” (Di mercoledì 7 luglio 2021) Roma, 7 lug – Ci risiamo, Figliuolo ci ripensa ancora e vista l’Emergenza scorte di vaccini in esaurimento dice “sì ad Astrazeneca agli under 60”. Il problema c’è: le dosi non bastano, mentre di fiale di Astrazeneca, dopo tutto il caos scatenato dalle varie restrizioni sulla somministrazione, ce ne sono pure troppe. Da qui la “genialata” di riproporlo (così come il monodose Johnson & Johnson) anche per gli under 60. Dopo che il vaccino anglo-svedese e il monodose erano stati sconsigliati per questa fascia ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 7 luglio 2021) Roma, 7 lug – Ci risiamo,cie vista l’di vaccini in esaurimento dice “sì adagli60”. Il problema c’è: le dosi non bastano, mentre di fiale di, dopo tutto il caos scatenato dalle varie restrizioni sulla somministrazione, ce ne sono pure troppe. Da qui la “genialata” di riproporlo (così come il monodose Johnson & Johnson) anche per gli60. Dopo che il vaccino anglo-svedese e il monodose erano stati sconsigliati per questa fascia ...

