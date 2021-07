Discoteche, non c’è ancora una data. Garavaglia è pronto a riaprirle: “Si fronteggerebbe il fenomeno delle aggregazioni incontrollate” (Di mercoledì 7 luglio 2021) Per la riapertura delle Discoteche non c’è ancora una data. A confermarlo è Massimo Garavaglia, rispondendo al question time alla Camera all’interrogazione sulle iniziative a sostegno del comparto delle sale da ballo e delle Discoteche, anche al fine del rilancio dell’offerta turistica. “Come è noto in questa prima fase le Discoteche possono stare aperte in zona bianca, senza però poter ballare in pista e solo come ristoranti o bar – spiega il ministro del Turismo – Tuttavia si stanno approfondendo tutte le possibili condizioni utili per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 luglio 2021) Per la riaperturanon c’èuna. A confermarlo è Massimo, rispondendo al question time alla Camera all’interrogazione sulle iniziative a sostegno del compartosale da ballo e, anche al fine del rilancio dell’offerta turistica. “Come è noto in questa prima fase lepossono stare aperte in zona bianca, senza però poter ballare in pista e solo come ristoranti o bar – spiega il ministro del Turismo – Tuttavia si stanno approfondendo tutte le possibili condizioni utili per ...

matteosalvinimi : Discoteche aperte in tutta Europa, con protocolli di sicurezza e regole certe, ma non in Italia. Perché? Che senso ha? - LegaSalvini : DISCOTECHE CHIUSE MA I DIVIETI NON VALGONO PER I CENTRI SOCIALI - TgLa7 : #BorisJohnson: Dal 19 luglio in #Inghilterra non sarà più obbligatorio portare la mascherina anti-#Covid né ci sara… - Nadia_hopppe1 : RT @GiulioMarini2: Oggi modulo denuncia per discoteche, per le quali non c’è una legge che autorizzi il pass: a breve per eventi, concerti… - fabry_il_bomber : @MediasetTgcom24 Ci sono le condizioni? Non sapevo che Garavaglia fosse anche epidemiologo! I casi stanno risalendo… -