Dalla Spagna confermano: Sergio Ramos in volo per Parigi (Di mercoledì 7 luglio 2021) Sergio Ramos e il PSG sono sempre più vicini. Stando a quanto riportato da Mundo Deportivo, questa mattina, difatti, il giocatore spagnolo avrebbe preso un aereo da Madrid per volare a Parigi dove si sottoporrà alle visite mediche di rito. Per lui, come già anticipato tre giorni fa, pronto un biennale con opzione per il terzo. Foto: Instagram giocatore L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

