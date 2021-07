Covid Calabria, 38 contagi e zero morti: bollettino 7 luglio (Di mercoledì 7 luglio 2021) Sono 38 i nuovi contagi da coronavirus registrati oggi, 7 luglio, in Calabria su 2.104 tamponi effettuati. Lo riferisce il bollettino sull’emergenza Covid-19 diffusi dal dipartimento Tutela della salute della Regione che parla anche di zero decessi (per un totale di 1.232 vittime). Il bollettino, inoltre, registra +85 guariti, -47 attualmente positivi, -47 in isolamento, +1 ricoverati e, infine, -1 terapie intensive (per un totale di 4). L’Asp di Crotone comunica che “i positivi di oggi sono 4 di cui due migranti”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 7 luglio 2021) Sono 38 i nuovida coronavirus registrati oggi, 7, insu 2.104 tamponi effettuati. Lo riferisce ilsull’emergenza-19 diffusi dal dipartimento Tutela della salute della Regione che parla anche didecessi (per un totale di 1.232 vittime). Il, inoltre, registra +85 guariti, -47 attualmente positivi, -47 in isolamento, +1 ricoverati e, infine, -1 terapie intensive (per un totale di 4). L’Asp di Crotone comunica che “i positivi di oggi sono 4 di cui due migranti”. L'articolo proviene da Italia Sera.

