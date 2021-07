Classifica ATP, Matteo Berrettini sicuro dell’8° posto nel ranking! Proiezioni in caso di finale e vittoria di Wimbledon (Di mercoledì 7 luglio 2021) Si è risolta oggi la lotta a distanza per l’ottavo posto nel ranking ATP tra lo svizzero Roger Federer e l’azzurro Matteo Berrettini: i due sono tornati in campo a Wimbledon dopo la pausa di ieri, e Federer, che doveva difendere 1200 punti, dato il risultato peggiore delle semifinali ne tiene soltanto 600, mentre Berrettini, che ne difendeva 180, ha continuato a guadagnare punti con la vittoria di oggi. Il sorpasso ufficiale avverrà alla fine di Wimbledon, visti i risultati di Federer e Berrettini a Wimbledon, nel terzo Slam stagionale, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 luglio 2021) Si è risolta oggi la lotta a distanza per l’ottavonel ranking ATP tra lo svizzero Roger Federer e l’azzurro: i due sono tornati in campo adopo la pausa di ieri, e Federer, che doveva difendere 1200 punti, dato il risultato peggiore delle semifinali ne tiene soltanto 600, mentre, che ne difendeva 180, ha continuato a guadagnare punti con ladi oggi. Il sorpasso ufficiale avverrà alla fine di, visti i risultati di Federer e, nel terzo Slam stagionale, ...

