Carolina Marconi parla del tumore e pubblica un video mentre si rasa i capelli: “Non volevo più vederli cadere” (Di mercoledì 7 luglio 2021) Carolina Marconi lo scorso maggio ha rivelato di avere il cancro al seno. L’ex gieffina ha spiegato di aver scoperto tutto facendosi una normalissima visita. Le prime settimane la modella non nascondeva il timore e l’ansia per la chemio e ne parlava con i suoi follower. “Ho approfittato di due giorni di sole prima di iniziare la chemio, perché non potrò più prendere sole fino a dicembre, ho un po’ di ansia ma sono fortunata perché ci sono tante persone che mi sono vicine e non mi fanno sentire sola. Non vi nascondo che un po’ rosico perché mi cadranno i capelli con la chemio, li ho sempre portati lunghi ma non è un ... Leggi su biccy (Di mercoledì 7 luglio 2021)lo scorso maggio ha rivelato di avere il cancro al seno. L’ex gieffina ha spiegato di aver scoperto tutto facendosi una normalissima visita. Le prime settimane la modella non nascondeva il timore e l’ansia per la chemio e neva con i suoi follower. “Ho approfittato di due giorni di sole prima di iniziare la chemio, perché non potrò più prendere sole fino a dicembre, ho un po’ di ansia ma sono fortunata perché ci sono tante persone che mi sono vicine e non mi fanno sentire sola. Non vi nascondo che un po’ rosico perché mi cadranno icon la chemio, li ho sempre portati lunghi ma non è un ...

