Carolina Marconi e la lotta al tumore, capelli rasati a zero: «Non ne potevo più di vederli cadere» (Di mercoledì 7 luglio 2021) Carolina Marconi si è rasata a zero i capelli. Un gesto di grande coraggio per l'ex gieffina che sta combattendo ormai da qualche settimana contro un tumore. La Marconi ha comunicato sui... Leggi su leggo (Di mercoledì 7 luglio 2021)si è rasata a. Un gesto di grande coraggio per l'ex gieffina che sta combattendo ormai da qualche settimana contro un. Laha comunicato sui...

Advertising

Gazzettino : #carolina marconi e il #tumore al seno, la showgirl si rasa a zero: «Non ne potevo più, è stata una liberazione» - BITCHYFit : Carolina Marconi parla del tumore e pubblica un video mentre si rasa i capelli: 'Non volevo più vederli cadere' *… - leggoit : Carolina Marconi e la lotta al tumore, capelli rasati a zero: «Non ne potevo più di vederli cadere» - occhio_notizie : #Carolina ha tagliato a zero i capelli per la #chemio 'Ecco la vostra pelatina' > - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: #carolina marconi e il #tumore al seno, la showgirl si rasa a zero: «Non ne potevo più, è stata una liberazione» https:… -