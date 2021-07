Calendario Serie A 2021/22: ufficiale la data di presentazione (Di mercoledì 7 luglio 2021) Si avvicina l’inizio della prossima stagione di Serie A. La Lega ha ufficializzato la data di presentazione del Calendario L’Italia calcistica ha gli occhi puntati sulla finale di Euro 2020 dove ci saranno gli Azzurri di Roberto Mancini. Si avvicina però anche l’inizio della nuova stagione di Serie A con le squadre che presto si troveranno in ritiro. Dopo l’Assemblea odierna, la Lega Serie A ha ufficializzato la data di presentazione del Calendario per la stagione 2021/2022: le gare saranno svelate il 14 ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 7 luglio 2021) Si avvicina l’inizio della prossima stagione diA. La Lega ha ufficializzato ladidelL’Italia calcistica ha gli occhi puntati sulla finale di Euro 2020 dove ci saranno gli Azzurri di Roberto Mancini. Si avvicina però anche l’inizio della nuova stagione diA con le squadre che presto si troveranno in ritiro. Dopo l’Assemblea odierna, la LegaA ha ufficializzato ladidelper la stagione/2022: le gare saranno svelate il 14 ...

