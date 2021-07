Bonucci viene scambiato per un tifoso infiltrato a fine partita e cercano di cacciarlo (Di mercoledì 7 luglio 2021) Un episodio davvero incredibile quello avvenuto al termine di Italia-Spagna, partita che si è giocata ieri sera a Wembley. Il difensore della Nazionale azzurra Leonardo Bonucci, subito dopo il successo ottenuto ai calci di rigore, ha voluto festeggiare insieme ai tifosi italiani presenti sulle tribune. I supporters azzurri, trepidanti di gioia dopo una vittoria raggiunta tra mille sofferenze, hanno naturalmente «accerchiato» il difensore della Juventus acclamandolo e intonando cori con lui. Bonucci scambiato per un invasore di campo Ma proprio mentre Bonucci tornava verso il campo per raggiungere di ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 7 luglio 2021) Un episodio davvero incredibile quello avvenuto al termine di Italia-Spagna,che si è giocata ieri sera a Wembley. Il difensore della Nazionale azzurra Leonardo, subito dopo il successo ottenuto ai calci di rigore, ha voluto festeggiare insieme ai tifosi italiani presenti sulle tribune. I supporters azzurri, trepidanti di gioia dopo una vittoria raggiunta tra mille sofferenze, hanno naturalmente «accerchiato» il difensore della Juventus acclamandolo e intonando cori con lui.per un invasore di campo Ma proprio mentretornava verso il campo per raggiungere di ...

fivesec0fniall : RT @portamivialou: vi prego mi sto sentendo male perché vedo solo adesso bonucci che viene confuso per un invasore sto morendo https://t.co… - sweepmeup_ : RT @sofiabursin: VI PREGO LA FACCIA DI BONUCCI CHE VIENE SCAMBIATO PER UN TIFOSO MI FA SCHIATTARE #ItaliaSpagna #ITAESP #ita - oscarvalle1984 : RT @EROS01813189: Ma porca troia Adesso mi viene in mente che sono juventino e siamo in finale con Bonucci e Chiellini..... Ma porca troia - paolo_men : Lo ammetto ... a volte, leggo certe interazioni e faccio la stessa faccia di Bonucci quando viene scambiato per un tifoso - Silvia_Majoraj : Tifoso che entra e si unisce ai festeggiamenti senza problemi vs Bonucci che viene scambiato per invasore e invitat… -