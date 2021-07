Bimba di due anni muore annegata nella vasca da bagno. 'Era rosea e floscia e non respirava' (Di mercoledì 7 luglio 2021) Una bambina di 22 mesi è morta annegata nella vasca da bagno di casa. Fatale una distrazione di pochi secondi: la mamma si era allontana per prendere un asciugamano. Inutili i tentativi di rianimarla, ... Leggi su leggo (Di mercoledì 7 luglio 2021) Una bambina di 22 mesi è mortadadi casa. Fatale una distrazione di pochi secondi: la mamma si era allontana per prendere un asciugamano. Inutili i tentativi di rianimarla, ...

Advertising

una_bimba : RT @eromaocean: I supplementari in due foto - sss0fiaaa : @una_bimba hai fatto due errori in una frase molto semplice - una_bimba : @tooeccentriic SIAMO IN DUE AHHHH - una_bimba : @RCREEED rory chissene mo stammo noi due miglior duetto siamo - maxok07 : RT @Laura_0583: @BarbaraRaval Sono nera. Oggi ho cambiato pediatra un’altra volta. Vediamo come si comporterà questa. Ieri l’altra mi ha de… -