Barbara Boncompagni: «Fu come una madre per me E quando volle i figli fu tardi» (Di mercoledì 7 luglio 2021) La figlia dell’autore venne praticamente adottata con le due sorelle dalla showgirl: «Siamo state complici fino alla fine. E se ne è andata da gran signora, in silenzio» Leggi su corriere (Di mercoledì 7 luglio 2021) Laa dell’autore venne praticamente adottata con le due sorelle dalla showgirl: «Siamo state complici fino alla fine. E se ne è andata da gran signora, in silenzio»

Advertising

mauriziocascel1 : RT @Hygbor: Raffaella Carrà, Barbara Boncompagni: «Per me fu come una madre, anche perché quando volle i figli, era troppo tardi» https://t… - Michele_Arnese : Com’era in privato Raffaella Carrà? «Una donna speciale. Con me e le mie sorelle è stata fantastica: è piombata ne… - Michele_Arnese : Cosa le ha insegnato? «La disciplina e l’umiltà. Era la Carrà ma era rimasta Raffaella», risponde Barbara Boncompagni. - webmodanettv : RT @Corriere: Barbara Boncompagni: Raffaella Carrà fu come una madre. E quando volle i figli, fu trop... - estjpa59 : RT @Corriere: Barbara Boncompagni: Raffaella Carrà fu come una madre. E quando volle i figli, fu trop... -