Austria, serpente spunta dal water e gli morde i genitali: 65enne finisce in ospedale (Di mercoledì 7 luglio 2021) Austria, serpente spunta dal water e gli morde i genitali. È finito in ospedale a causa delle ferite riportate dopo il morso del serpente, il 65enne Austriaco vittima di un vero e proprio lunedì da incubo. L'uomo, secondo quanto riportato dalla polizia, è stato morso dal rettile spuntato dal water proprio mentre era seduto sulla tazza. Il serpente sarebbe fuggito dalla casa del vicino.

