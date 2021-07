(Di mercoledì 7 luglio 2021) (Adnkronos) - Sono recentemente usciti dati didell'audience digitale italiana realizzata dasecondo lametodologia. Essendo stati rilasciati i dati mensili, questi sono confrontabili con le rilevazioni già realizzate da Comscore e pubblicate sulla stampa specializzata. Intanto, Le incongruenze maggiori si evincono però quando si va ad analizzare in dettaglio lo spaccato sociodemografico. Qui, lasembra aver portato nei risultati dellametodologia qualcheo, Più allineate invece Nel quadro, si inseriscono anche i ...

Advertising

Adnkronos : #Audiweb: nuova misurazione ma con vecchi dubbi. Sono recentemente usciti dati di misurazione dell’audience digita… - TV7Benevento : Audiweb, nuova misurazione e vecchi dubbi... - StraNotizie : Audiweb, nuova misurazione e vecchi dubbi - fisco24_info : Audiweb, nuova misurazione e vecchi dubbi: L'analisi dopo i dati elaborati con la nuova metodologia… -

Ultime Notizie dalla rete : Audiweb nuova

Adnkronos

Sono recentemente usciti dati di misurazione dell'audience digitale italiana realizzata dasecondo lametodologia. Essendo stati rilasciati i dati mensili, questi sono confrontabili con le rilevazioni già realizzate da Comscore e pubblicate sulla stampa specializzata. Intanto, ...In Italia hanno già iniziato a usare lafunzione sia Chef Rubina Rovini sia Martina Luchena (...milioni di persone in tutto il mondo e più di 19 milioni di visitatori unici mensili (dati),...Sono recentemente usciti dati di misurazione dell’audience digitale italiana realizzata da Audiweb secondo la nuova metodologia. Essendo stati rilasciati i dati mensili, questi sono confrontabili con ...I Top 100 brand iscritti ad Audiweb organizzati in base alla total digital audience nel mese di aprile. La pubblicazione del dato “mese” è una novità poichè fino ai dati precedenti la società di ...