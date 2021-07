Asl Rm 5 | Vaccintour e prevenzione oncologica su camper

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Roma – “Vai a fare il vaccino anti Covid-19 presso i nostri? Con l’occasione potrai aderire anche al programma di Screening per ladel tumore al colon retto. Partirà, infatti, lunedì 12 luglio il progetto sperimentale della Asl Roma 5, prevede, oltre alla vaccinazione contro il Coronavirus, anche la contestuale distribuzione del kit per eseguire il test per la ricerca del sangue occulto nelle feci. Questo test è rivolto a uomini e donne tra i 50 e i 74 anni, residenti nei Comuni della Asl Roma 5. Itorneranno ad effettuare gli screening nei Comuni già raggiunti per le vaccinazioni nei giorni precedenti l’inizio ...

Loro sinora se ne sono stati alla larga dagli hub. Ma adesso lava a cercarli col camper. A Nepi, l'azienda sanitaria ha conteggiato una percentuale di over 60 ...tappa del cosiddetto. L'...' anche nella Tuscia. Oggi lainizia ad andare a caccia di quanti non si sono ancora sottoposti alla somministrazione. L'iniziativa, promossa dalla Regione Lazio in tutte le provincie, ...A Cineto Romano la campagna antiCovid, invece, l'ha organizzata direttamente il sindaco Il "VaccinTour" domani 7 luglio farà tappa a San Polo dei Cavalieri e a Cerreto Laziale. La Regione Lazio, infat ...Loro sinora se ne sono stati alla larga dagli hub. Ma adesso la Asl va a cercarli col camper. A Nepi, l'azienda sanitaria ha conteggiato una percentuale di over 60 che non si sono ...