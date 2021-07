10eLotto | vincita record | centrato un 9 Oro da favola Ecco dove

(Di mercoledì 7 luglio 2021), centrata unadanell’ultimo concorso con un 9 Oro clamoroso. Tanti premi in tutta Italia. Il dettaglio delle vincite Anche l’ultimo concorso delha regalato vincite importanti in tutta Italia, anche se il premio più consistente lo ha portato a casa una regione in particolare. Che ha festeggiato alla grande il L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

fainformazione : Caorle (VE), vito 1 milione di euro al 10eLotto A Caorle (Venezia) , nota località turistica del litorale veneto,… - fainfoeconomia : Caorle (VE), vito 1 milione di euro al 10eLotto A Caorle (Venezia) , nota località turistica del litorale veneto,… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: 10ELOTTO - A Cava de' Tirreni centrata una vincita da 30mila euro - LaCittaSalerno : +++ LOTTERIE +++ LA FORTUNA BACIA IL SALERNITANO CON UNA VINCITA DA 30MILA EURO LEGGI QUI -->… - susydigennaro : RT @napolimagazine: 10ELOTTO - A Cava de' Tirreni centrata una vincita da 30mila euro -

Ultime Notizie dalla rete : 10eLotto vincita

Salernonotizie.it

L'ultimo concorso delha distribuito quasi 29 milioni di euro, per un totale di 2,3 miliardi dall'inizio del 2021.... dunque da Lotto epotrebbero arrivare nuove risorse magari per un nuovo progetto o per sistemare delle situazioni. Magari potreste destinare una parte dellaper fare qualche regalo ...10eLotto, centrata una vincita da favola nell’ultimo concorso con un 9 Oro clamoroso. Tanti premi in tutta Italia. Il dettaglio delle vincite Anche l’ultimo concorso del 10eLotto ha regalato vincite ...StampaLa Campania festeggia grazie al 10eLotto: nel concorso del 6 luglio, infatti, un fortunato giocatore di Cava de’ Tirreni (SA) , riporta agipronews, ha centrato un 8 Oro da 30mila euro. L’ultimo ...