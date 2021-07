Wimbledon 2021: Medvedev è un fantasma, Hurkacz vince alla ripresa sul centrale e incrocerà Federer (Di martedì 6 luglio 2021) Quaranta minuti di solo Hubert Hurkacz. Il giocatore polacco raggiunge per la prima volta i quarti di finale in un torneo dello Slam a Wimbledon e lo fa battendo nella ripresa del match Daniil Medvedev. Il russo visto in campo quest’oggi non si avvicina nemmeno a quello della prima settimana dell’All England Club: tantissimi errori, praticamente zero convinzione e la voglia di evaporare dal centrale dopo il parziale di 9 giochi a 3 che ha fatto concludere il match sul 2-6 7-6 3-6 6-3 6-3. E in effetti, così è accaduto alla fine del match: stretta di mano al polacco, che avrà l’onore di ... Leggi su oasport (Di martedì 6 luglio 2021) Quaranta minuti di solo Hubert. Il giocatore polacco raggiunge per la prima volta i quarti di finale in un torneo dello Slam ae lo fa battendo nelladel match Daniil. Il russo visto in campo quest’oggi non si avvicina nemmeno a quello della prima settimana dell’All England Club: tantissimi errori, praticamente zero convinzione e la voglia di evaporare daldopo il parziale di 9 giochi a 3 che ha fatto concludere il match sul 2-6 7-6 3-6 6-3 6-3. E in effetti, così è accadutofine del match: stretta di mano al polacco, che avrà l’onore di ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS WIMBLEDON, BERRETTINI AI QUARTI DI FINALE BATTUTO IVASHKA 3 SET A 0 (6-4, 6-3, 6-1) ??… - WeAreTennisITA : QUARTI DA SOGNO ?? Spazzato via anche Ivashka per 6-4 6-3 6-1 per la vittoria numero 30 nel 2021, come Djokovic. Ma… - repubblica : ?? Tennis, Berrettini vola ai quarti di Wimbledon: battuto Ivashka 6-4, 6-3, 6-1. Erano 23 anni che un italiano non… - sportface2016 : #Wimbledon, #Hurkacz stende #Medvedev e raggiunge Federer nei quarti - OA_Sport : Alla ripresa da ieri è un assolo di Hubert Hurkacz: il vincitore di Miami va ai quarti di Wimbledon e affronterà Ro… -