Sondaggi politici, Conte contro Grillo: i numeri (Di martedì 6 luglio 2021) Conte vs Grillo: il primo è più sostenuto tra i pentastellati sia di oggi che di ieri. Lo rivela il Sondaggio settimanale di Swg nella parte dedicata alle vicende interne del Movimento. "In merito alle recenti vicende sulla leadership del Movimento 5 Stelle che hanno coinvolto Beppe Grillo e Giuseppe Conte, con quale delle due figure lei si trova in maggiore accordo?", è il primo quesito. Gli elettori del M5s rispondono con il 72% Conte e con il 7% Grillo. Gli ex elettori M5s indicano Conte con il 49% e Grillo con il 15%.

