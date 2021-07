Ma che vuol dire “biopsicosociale”? (Di martedì 6 luglio 2021) Esistono termini che hanno un destino ambiguo, fortunati perchè molto usati ma sfortunati perchè poco compresi. “biopsicosociale” è uno di questi, e lo è per diversi motivi. Molto citato, da anni e soprattutto oggi che si sente forte l’esigenza di utilizzare la pandemia come spinta per una stagione di cambiamenti, di sfruttare la crisi come opportunità. Ma poco compreso perché mette insieme cose che siamo abituati a considerare separatamente. Spesso viene inteso come una affermazione scontata: che la nostra salute, e in generale la qualità della nostra vita, dipende da aspetti biologici, psicologici e sociali. Detta così sembra una sentenza di Catalano (chi ricorda ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 6 luglio 2021) Esistono termini che hanno un destino ambiguo, fortunati perchè molto usati ma sfortunati perchè poco compresi. “” è uno di questi, e lo è per diversi motivi. Molto citato, da anni e soprattutto oggi che si sente forte l’esigenza di utilizzare la pandemia come spinta per una stagione di cambiamenti, di sfruttare la crisi come opportunità. Ma poco compreso perché mette insieme cose che siamo abituati a considerare separatamente. Spesso viene inteso come una affermazione scontata: che la nostra salute, e in generale la qualità della nostra vita, dipende da aspetti biologici, psicologici e sociali. Detta così sembra una sentenza di Catalano (chi ricorda ...

In sostanza si è visto come l'attività dei geni, che regola gran parte di ciò che succede nel nostro corpo, è modulata dai nostri vissuti, da come la nostra psiche vive ed elabora le situazioni del ...

Ma che vuol dire "biopsicosociale"? Esistono termini che hanno un destino ambiguo, fortunati perchè molto usati ma sfortunati perchè poco compresi. "Biopsicosociale" è uno di questi, e lo è per ...

