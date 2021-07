Legge Putin su Champagne, Francia non esclude ricorso a Omc (Di martedì 6 luglio 2021) Francia in allerta per la Legge firmata dal presidente russo Vladimir Putin, che impone di chiamare lo Champagne d'importazione in Russia, 'vino spumante', incluso quello originale francese, mentre il ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 6 luglio 2021)in allerta per lafirmata dal presidente russo Vladimir, che impone di chiamare lod'importazione in Russia, 'vino spumante', incluso quello originale francese, mentre il ...

Advertising

ilpost : #Putin ha firmato una legge che permetterà di utilizzare il nome “#Champagne” soltanto per indicare i vini spumanti… - RSInews : Champagne si, shampanskoie no - In Russia firmata dal presidente Putin una legge che inasprisce i rapporti sul vino… - Marilenapas : RT @ilpost: #Putin ha firmato una legge che permetterà di utilizzare il nome “#Champagne” soltanto per indicare i vini spumanti prodotti in… - OnlyPopPlease1 : RT @ilpost: #Putin ha firmato una legge che permetterà di utilizzare il nome “#Champagne” soltanto per indicare i vini spumanti prodotti in… - Renzoseccia : RT @ilpost: #Putin ha firmato una legge che permetterà di utilizzare il nome “#Champagne” soltanto per indicare i vini spumanti prodotti in… -