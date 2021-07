Italia-Spagna è 0-0 all’intervallo: traversa di Emerson Palmieri (Di martedì 6 luglio 2021) A Wembley si affrontano Italia e Spagna nella semifinale di Euro 2020. Inizio di studio da parte delle due formazioni, da segnalare una buona occasione nei primissimi minuti per Barella, lanciato in profondità dal tocco verticale di Emerson Palmieri. Il suo tiro a rientrare sul secondo palo si stampa sul palo, ma è fuorigioco. Al 22? Emerson va via ad Azpilicueta sulla sinistra, vede Unai Simon uscire e serve Immobile. L’attaccante appoggia per Barella ma entrambi perdono il tempo utile per tentare la conclusione a rete. La Spagna risponde pericolosamente al 25?, Dani Olmo trova una ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 6 luglio 2021) A Wembley si affrontanonella semifinale di Euro 2020. Inizio di studio da parte delle due formazioni, da segnalare una buona occasione nei primissimi minuti per Barella, lanciato in profondità dal tocco verticale di. Il suo tiro a rientrare sul secondo palo si stampa sul palo, ma è fuorigioco. Al 22?va via ad Azpilicueta sulla sinistra, vede Unai Simon uscire e serve Immobile. L’attaccante appoggia per Barella ma entrambi perdono il tempo utile per tentare la conclusione a rete. Larisponde pericolosamente al 25?, Dani Olmo trova una ...

