Inghilterra-Danimarca | designato l’arbitro Danny Makkelie

(Di martedì 6 luglio 2021) Sarà l’olandesea dirigere la semifinale di Euro 2020 fra, in programma domani sera a Wembley alle ore 21.sarà cooadiuvato dagli assistenti Hessel Steegstra e Jan de Vries, il Var Pol van Boekel e il suo primo assistente Kevin Blom. Il secondo e il terzo assistente Var sono il tedesco Christian Gittelmann e il polacco Pawel Gil. Il romeno Ovidiu Hategan è stato scelto come quarto ufficiale. FOTO: Sito Uefa L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

CB_Ignoranza : Sarà una fra Inghilterra e Danimarca ad affrontare la Spagna in finale di Euro 2020 ?? #ENGUKR #Inghilterra… - STnews365 : Euro 2020: l'olandese Makkelie arbitra Inghilterra-Danimarca Makkelie ha già diretto gli inglesi nel match degli ot… - Alessandrolux : Euro2020: Makkelie arbitrerà Inghilterra-Danimarca – Footballweb - CalcioPillole : #Inghilterra e #Danimarca sono arrivate in maniera diversa a questa semifinale ma ora l'obiettivo è lo stesso: rima… - Alessandrolux : Euro2020: Makkelie arbitrerà Inghilterra-Danimarca -

Ultime Notizie dalla rete : Inghilterra Danimarca

PROBABILI FORMAZIONI/ Diretta tv: difesa di ferro per Southgate RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: LE PARTITE DI OGGI Andiamo allora a citare le partite che oggi ci daranno i primi ...... ha in programma lungometraggi e cortometraggi provenienti da tutto il mondo, tra cui: Austria, Belgio, Canada, Colombia,, Estonia, Francia, Germania, Grecia,, Islanda, Italia, ...Alle ore 21, allo stadio Wembley di Londra, si giocherà la prima delle due semifinali di Euro 2020 tra Italia e Spagna (l’altra è in programma domani sera tra Inghilterra e Danimarca) e la vincente ...Poche ore e l'Italia a Wembley sarà opposta alla Spagna. Domani l'Inghilterra sfiderà la Danimarca. Queste le migliori quattro squadre espresse dalla rassegna europea. Teatro delle final-four il mitic ...