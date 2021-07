In rosso Piazza Affari e le altre Borse europee (Di martedì 6 luglio 2021) (Teleborsa) – Tutti negativi gli indici di Piazza Affari e degli altri principali listini europei. con l’attenzione degli investitori concentrata sulla pubblicazione, tra poco, dell’indice Zew sul sentiment di luglio degli investitori tedeschi. Sul mercato valutario, l’Euro / Dollaro USA scambia sui valori della vigilia a 1,185. Seduta in lieve rialzo per l’oro, che avanza a 1.803,1 dollari l’oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un guadagno frazionale dello 0,28% dopo il mancato accordo tra i Paesi Opec+. Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +105 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,79%. ... Leggi su quifinanza (Di martedì 6 luglio 2021) (Teleborsa) – Tutti negativi gli indici die degli altri principali listini europei. con l’attenzione degli investitori concentrata sulla pubblicazione, tra poco, dell’indice Zew sul sentiment di luglio degli investitori tedeschi. Sul mercato valutario, l’Euro / Dollaro USA scambia sui valori della vigilia a 1,185. Seduta in lieve rialzo per l’oro, che avanza a 1.803,1 dollari l’oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un guadagno frazionale dello 0,28% dopo il mancato accordo tra i Paesi Opec+. Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +105 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,79%. ...

