Il murales di Mourinho diventa realtà: in quarantena sulla Vespa a Trigoria – Il video

Dall'arte alla realtà il passaggio è breve – e su due ruote – per José Mourinho. Arrivato pochi giorni fa nella Capitale, il tecnico della Roma ha pubblicato sul suo account Instagram un video dove guida una Vespa nel centro sportivo di Trigoria, impersonificando il murale di Harry Grabb che lo aveva come soggetto principale dell'opera comparsa a Trastevere dopo l'annuncio del suo approdo sulla panchina giallorossa. Lo Special One, infatti, sta trascorrendo la quarantena di 5 giorni prevista dai protocolli sanitari ma, come si evince dalle immagini postate, non è chiuso ...

