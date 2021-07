Future USA poco mossi aspettando l’Opening Bell (Di martedì 6 luglio 2021) (Teleborsa) – Dopo un weekend lungo (ieri Wall Street era chiusa per festività), l’andamento dei Future USA segnala che il mercato americano dovrebbe aprire vicino alla parità. Gli investitori continuano a monitorare i prezzi del petrolio, dopo che il meeting di luglio dell’OPEC+ è stato rimandato per l’impossibilità di trovare un accordo unanime. Il contratto sul Dow Jones è in negativo dello 0,09% a 34.644 punti, mentre quello sullo S&P 500 perde lo 0,05% a 4.340 punti. Il derivato sul Nasdaq registra invece un rialzo dello 0,15% a 14.735 punti. Sul fronte macroeconomico, dopo l’apertura della Borsa verranno diffusi il PMI Servizi e Composito, e l’ISM non ... Leggi su quifinanza (Di martedì 6 luglio 2021) (Teleborsa) – Dopo un weekend lungo (ieri Wall Street era chiusa per festività), l’andamento deiUSA segnala che il mercato americano dovrebbe aprire vicino alla parità. Gli investitori continuano a monitorare i prezzi del petrolio, dopo che il meeting di luglio dell’OPEC+ è stato rimandato per l’impossibilità di trovare un accordo unanime. Il contratto sul Dow Jones è in negativo dello 0,09% a 34.644 punti, mentre quello sullo S&P 500 perde lo 0,05% a 4.340 punti. Il derivato sul Nasdaq registra invece un rialzo dello 0,15% a 14.735 punti. Sul fronte macroeconomico, dopo l’apertura della Borsa verranno diffusi il PMI Servizi e Composito, e l’ISM non ...

