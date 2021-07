Forza e Coraggio | il ds Magliulo piazza il colpo Camorani per la panchina

(Di martedì 6 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Fumata bianca sopra il Mellusi. Laha trovato il successore di Balzano. Sarà un partenopeo, con un passato da calciatore in serie A e in B, a sedere sulladella società che il prossimo anno disputerà il campionato di Promozione. La scelta è infatti ricaduta su Alfonso, ex centrocampista di Salernitana, Lecce e Fiorentina. Originario di Cercola, il classe 1978 ha iniziato a muovere i primi passi nel settore giovanile dell’Avellino, girando poi l’Italia fino ad arrivare a vestire la maglia della Casertana. Salutati i professionisti, ...

Advertising

Fontana3Lorenzo : Oggi, la Chiesa ricorda Santa Maria Goretti, Vergine e martire, esempio di forza e coraggio contro il male, protett… - CarloCalenda : È crollata la possibilità per il @pdnetwork di avere nei 5S un alleato stabile e per i liberali di Forza Italia di… - VPrivaci : RT @AlbertoLetizia2: Molto interessante e apprezzabile la decisione della senatrice di forza Italia @BarbaraMasini_ di votare il #DDLZan 'I… - MEcosocialista : RT @AlbertoLetizia2: Molto interessante e apprezzabile la decisione della senatrice di forza Italia @BarbaraMasini_ di votare il #DDLZan 'I… - giorgiagennari : RT @laura_ceruti: Comunque @ChiaraFerragni se ti senti tanto forte dei tuoi 20 milioni di followers accetta un confronto pubblico con @matt… -

Ultime Notizie dalla rete : Forza Coraggio

anteprima24.it

Ma alle sfide l'ex pm è abituata, non manca di, anche se forse di originalità. Rispolvera ... Non per esempio inItalia: farebbe miglior figura sulla sua passata imparzialità. Ma quel ......allo scopo di rilanciare il centro destra e allargando lo spettro della loro iniziativa a... uniti, dovrebbero avere ildi prendere pubblicamente le distanze da Orban. Sotto questo ...Un altro importante traguardo è stato tagliato da Antonio Tessitore. Il 45enne di Villa Literno, malato da venti anni di Sla (Sclerosi laterale amio ...A Chiara Ferragni ha risposto il leader di Italia Viva, che in un post su Facebook scrive: “Chiara Ferragni entra nel dibattito sulla Legge Zan dicendo ai suoi 24 milioni di fol ...