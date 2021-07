Ddl Zan, il testo sarà discusso in Senato il 13 luglio (Di martedì 6 luglio 2021) Il Senato ha confermato la calendarizzazione della legge sull'omofobia, il cosiddetto ddl Zan, il 13 luglio alle 16:30. L'Aula ha infatti respinto i calendari alternativi proposti da Forza Italia e ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 6 luglio 2021) Ilha confermato la calendarizzazione della legge sull'omofobia, il cosiddetto ddl Zan, il 13alle 16:30. L'Aula ha infatti respinto i calendari alternativi proposti da Forza Italia e ...

