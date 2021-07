Covid, Patuelli: "Moratorie e prestiti opera colossale, non interrompere misure anzitempo" (Di martedì 6 luglio 2021) Durante la pandemia, a sostegno di famiglie e imprese, le banche hanno messo in atto "un'opera colossale che continua, che deve continuare almeno fin quando la pandemia non sarà debellata, senza ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 6 luglio 2021) Durante la pandemia, a sostegno di famiglie e imprese, le banche hanno messo in atto "un'che continua, che deve continuare almeno fin quando la pandemia non sarà debellata, senza ...

Advertising

ultimenews24 : Durante la pandemia, a sostegno di famiglie e imprese, le banche hanno messo in atto 'un’opera colossale che contin… - fisco24_info : Covid, Patuelli: 'Risanamento finanziario Italia non gravi su imprese, correggere Irap': Per il presidente Abi è no… - fisco24_info : Covid, Patuelli: 'Moratorie e prestiti opera colossale, non interrompere misure anzitempo': Presidente Abi: 'Dovran… - italiaserait : Covid, Patuelli: “Moratorie e prestiti opera colossale, non interrompere misure anzitempo” - TV7Benevento : Covid, Patuelli: 'Moratorie e prestiti opera colossale, non interrompere misure anzitempo'... -