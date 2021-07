Advertising

Gazzetta_it : F1 e MotoGP: cancellati i GP di Australia causa Covid. Aggiornato il calendario - lillydessi : Covid: cancellate le gare di Formula 1 e MotoGP in Australia - La Gazzetta dello Sport - HDmotori : Cancellati i GP d'Australia di Formula 1 e di MotoGP - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: F1 e MotoGP: cancellati i GP di Australia causa Covid. Aggiornato il calendario - MondoTV241 : Cancellati il Gp di Australia di Formula 1 e di Motociclismo #motogp #gpaustralia #formula1 -

Ultime Notizie dalla rete : Cancellati Australia

Nel 2021, dunque, non si correrà in. L'appuntamento, pandemia permettendo, è per il 2022. ANCORA MODIFICHE AL CALENDARIO Proprio perché ci si aspettava la cancellazione di questo ......nota la Formula1 si è detta fiduciosa di poter offrire una stagione di 23 gare nel 2021 con una serie di opzioni da portare avanti per sostituire il posto lasciato vacante dal Gran Premio d'La gara di F1 quest’anno era stata spostata da marzo a novembre. Ma oggi è arrivato lo stop. Il paese è in ritardo con le vaccinazioni, la variante Delta fa paura e la decisione è sembrata inevitabile ...La pandemia fa saltare l'appuntamento australiano di MotoGP e della Formula 1; nel motomondiale è stata già trovata un'alternativa ma in F1 ancora no.