Calciomercato Napoli: Guardiola vuole un top player azzurro (Di martedì 6 luglio 2021) Piotr Zielinski e Kevin De Bruyne, due centrocampisti legati da un sottile filo comune, che ha visto il calciatore del Napoli paragonato, spesso al fenomeno del Manchester City. Per questo motivo Zielinski sarebbe finito nel mirino di Pep Guardiola. Secondo alcune voci di mercato provenienti dall'Inghilterra, Zielinski sarebbe finito nei radar del City su esplicita richiesta di Guardiola. I citizens avrebbero già effettuato un sondaggio con il club azzurro. IL Napoli CI PENSA Gli azzurri, in difficoltà economica, come sottolineato da Aurelio De Laurentiis, potrebbero decidere di cedere alcuni ...

