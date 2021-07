Buone notizie anche là dove la libertà sembra impossibile

Leggi su iodonna

(Di martedì 6 luglio 2021) Non si deve mai generalizzare tantomeno quando si parla di Medio Oriente, luogo che nell’immaginario collettivo, e in molti posti è veramente così, le donne vivono sottomesse e senza diritti. In Qatar però non è così. La trasformazione è in atto, e qualcosa sta cambiando grazie alle donne che non smettono mai di lottare per ottenere la propria affermazione. E lo fanno con lo studio. Laureandosi, affrontando master e dottorati. E il risultato arriva, perché a Doha le ragazze stanno conquistando posti di rilievo che solo qualche anno erano impensabili, rivendicando il proprio posto nella società e affrancandosi da una cultura stantia che le vuole moglie e madri obbedienti. ...