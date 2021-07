Australia, annullato gran premio F1 e Motogp (Di martedì 6 luglio 2021) Il governo Australiano e i vertici del gran premio di Melbourne hanno confermato che il gran premio d’Australia di Formula 1 e Motogp, in programma il prossimo novembre, è stato annullato per il secondo anno consecutivo a causa di problemi legati al Covid-19. Secondo il calendario, l’evento inizialmente avrebbe dovuto tenersi a marzo a Melbourne, ma era stato posticipato a causa della pandemia. Il premier dello stato di Victoria Daniel Andrews ha confermato la cancellazione degli eventi affermando che la loro organizzazione è “molto impegnativa” dato ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 6 luglio 2021) Il governono e i vertici deldi Melbourne hanno confermato che ild’di Formula 1 e, in programma il prossimo novembre, è statoper il secondo anno consecutivo a causa di problemi legati al Covid-19. Secondo il calendario, l’evento inizialmente avrebbe dovuto tenersi a marzo a Melbourne, ma era stato posticipato a causa della pandemia. Il premier dello stato di Victoria Daniel Andrews ha confermato la cancellazione degli eventi affermando che la loro organizzazione è “molto impegnativa” dato ...

Advertising

zazoomblog : Australia annullato gran premio F1 e Motogp - #Australia #annullato #premio #Motogp - brubenasich : Covid-zero sarà un fallimento sanitario ed economico? Australia, annullato gran premio F1 e Motogp per timori Covid… - Rosyfree74 : RT @erretti42: In Australia annullato il Gran Premio di Formula Uno #Wembley - BinaryOptionEU : RT 'Australia, annullato gran premio #F1 e #MotoGp per timori #Covid. - Adnkronos : Australia, annullato gran premio #F1 e #MotoGp per timori #Covid. -

Ultime Notizie dalla rete : Australia annullato Gran Premio di Formula 1 e Motogp in Australia annullati: si teme ondata di contagi Per la seconda volta il Gran Premio d'Australia di Formula 1 e Motogp è stato annullato: la gara, che avrebbe dovuto tenersi a marzo ma era stata posticipata a novembre a causa della pandemia, verrà ...

Covid: annullati Gran Premi F1 e MotoGP in Australia ... a causa delle restrizioni e dei problemi logistici provocati dalla pandemia di Covid - 19, gli organizzatori dei Gran Premi di Formula 1 e MotoGp in Australia hanno annullato gli eventi. Il ...

Australia, annullato gran premio F1 e Motogp per timori Covid Rai News Australia, annullati Gran Premio Formula 1 e Motogp causa Covid In Australia il governo nazionale in accordo con i vertici del Gran Premio di Melbourne ha deciso di annullare, per il secondo anno consecutivo, il Gran Premio di Formula Uno e di Motogp a causa del C ...

MotoGp d'Australia e F1: le misure anti-covid fermano per il secondo anno la partenza AUSTRALIA - II gran premio d'Australia di Formula 1 e di MotoGp sono stati annullati per il secondo anno consecutivo a causa della pandemia. Lo hanno deciso il governo australiano e gli organizzatori ...

Per la seconda volta il Gran Premio d'di Formula 1 e Motogp è stato: la gara, che avrebbe dovuto tenersi a marzo ma era stata posticipata a novembre a causa della pandemia, verrà ...... a causa delle restrizioni e dei problemi logistici provocati dalla pandemia di Covid - 19, gli organizzatori dei Gran Premi di Formula 1 e MotoGp inhannogli eventi. Il ...In Australia il governo nazionale in accordo con i vertici del Gran Premio di Melbourne ha deciso di annullare, per il secondo anno consecutivo, il Gran Premio di Formula Uno e di Motogp a causa del C ...AUSTRALIA - II gran premio d'Australia di Formula 1 e di MotoGp sono stati annullati per il secondo anno consecutivo a causa della pandemia. Lo hanno deciso il governo australiano e gli organizzatori ...