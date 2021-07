Ancora in aumento il prezzo del petrolio | si attende la decisone di OPEC+

Advertising

toniodemaria : RT @emmevilla: Quinto. Malgrado Onu, Ue e Italia abbiano ripetutamente chiesto di porre fine alla barbara convenzione di rinchiudere (e abu… - Paesedellanima : RT @sole24ore: ?? #Coronavirus, sono 907 i test positivi registrati nelle 24 ore. Lo stesso giorno di una settimana fa erano stati 679, dunq… - AvvAntonioConte : RT @sole24ore: ?? #Coronavirus, sono 907 i test positivi registrati nelle 24 ore. Lo stesso giorno di una settimana fa erano stati 679, dunq… - ideascuola : RT @ScuolaCon: Insieme a @SafeEdForAll_UK sostieniamo che non sia moralmente o legalmente accettabile esporre inutilmente e consapevolmente… - sole24ore : ?? #Coronavirus, sono 907 i test positivi registrati nelle 24 ore. Lo stesso giorno di una settimana fa erano stati… -

Ultime Notizie dalla rete : Ancora aumento

Agenzia ANSA

...all'Adnkronos Salute riguardo lo stop alla decrescita dei casi di Covid - 19 in Italia e l'... POLITICA Il ministro Speranza: 'La pandemia non è... Covid, Pregliasco sulle riaperture 'Il ...Sono 907 i casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore, inrispetto ai 480 di ieri ( dato influenzato come sempre dai pochi tamponi post - weekend ) e ...in calo i ricoveri, con le terapie ...L’AQUILA – In occasione della presentazione del sonar Recco, terzo in tutta Italia, il Soccorso Alpino e Speleologico d’Abruzzo annuncia i dati degli interventi dei primi sei mesi del 2021 e di tutto ...Secondo quanto emerge dall’analisi del fisico Giorgio Sestili ci sono primi segnali di risalita dei casi di infezione da Coronavirus in Italia: ...