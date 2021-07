Amici 20: Alessandro Cavallo svela quanto la danza è importante per lui (Di martedì 6 luglio 2021) Alessandro Cavallo è arrivato alla finale di Amici 20 dimostrando a tutti le sue grandi doti di ballerino. Il giovane pugliese ha iniziato a studiare danza fin da piccolo, infatti ha studiato presso la prestigiosa Accademia Tersicore di Brindisi diretta dalla maestra Antonella Di Lecce. Successivamente ha continuato il suo percorso frequentando un corso di studi all'Accademia del Teatro alla Scala di Milano. Qui si è diplomato diventando un ballerino classico e contemporaneo. La carriera del ballerino non è però tutta rosa e fiori. Il giovane infatti ha subito un grave infortunio alla schiena che lo ha tenuto lontano ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 6 luglio 2021)è arrivato alla finale di20 dimostrando a tutti le sue grandi doti di ballerino. Il giovane pugliese ha iniziato a studiarefin da piccolo, infatti ha studiato presso la prestigiosa Accademia Tersicore di Brindisi diretta dalla maestra Antonella Di Lecce. Successivamente ha continuato il suo percorso frequentando un corso di studi all'Accademia del Teatro alla Scala di Milano. Qui si è diplomato diventando un ballerino classico e contemporaneo. La carriera del ballerino non è però tutta rosa e fiori. Il giovane infatti ha subito un grave infortunio alla schiena che lo ha tenuto lontano ...

Advertising

voguefede : vedendo questi mezzi uomini di Temptation, mi vengono in mente i discorsi riguardo proprio le donne in generale di… - heyyouitsbi : il cartoncino di Alessandro di Amici mi spezza ogni volta - PollaAlloSpiedo : RT @stanamysmile: Non la mediaset a corto di fondi che ricicla il cartello dal banco di Amici col nome di Alessandro per Temptation ??????… - CaterinaCategio : RT @migliaccio31: @angela3nipoti1 @BaroneZaza70 @GerardBigPlus1 @Sensibilia8 @albertopetro2 @marialves53 @Biagio960 @Rebeka80721106 @peac4l… - fboougb : RT @tiziaacasoo: La finale di amici ha fatto abbastanza schifo, hanno mandato via deddy, aka e Alessandro come se niente fosse. In più li h… -